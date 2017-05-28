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В Каннах назвали первых призеров фестиваля
Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля "Особый взгляд" получил фильм "Человек чести" иранца Мохамеда Расулофа, сообщает Укринформ.
Всего в конкурсе участвовали 18 фильмов. Спецприз конкурса получил французский актёр и режиссёр Матье Амальрик с картиной "Барбара". Лучшей актрисой признана Жасмин Тринка за роль в картине "Fortunata" Сержио Кастеллитто.
Приз за лучшую режиссуру взял американец Тейлор Шеридан за картину "Ветреная река". Приз жюри вручили мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за фильм "Дочери апреля".
Программа "Особый взгляд" была учреждена в Каннах в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.
Теги: награда, Каннский кинофестиваль, лауреат
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