Скандальную Лободу пригласили на гастроли в Донецк

29.05.2017 15:00

Сторонник террористической организации "ДНР" Константин Долгов пригласил украинскую певицу Светлану Лободу в оккупированный Донецк, сообщает Обозреватель.

Об этом идет речь в видео, которое он опубликовал на YouTube. По словам Долгова, в "ДНР" нет "украинских патриотов", поэтому они не сорвут ее концерт, как в Одессе.

"Ты уже попала в зону риска. Это надо признать! А потому, знаешь, Света, бояться больше не имеет смысла... Приезжай к нам в Донецк, мы соберем на площади 100 тыс. человек и вместе споем наши любимые песни", - предложил он.