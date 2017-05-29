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Скандальную Лободу пригласили на гастроли в Донецк
29.05.2017 15:00
Сторонник террористической организации "ДНР" Константин Долгов пригласил украинскую певицу Светлану Лободу в оккупированный Донецк, сообщает Обозреватель.
Об этом идет речь в видео, которое он опубликовал на YouTube. По словам Долгова, в "ДНР" нет "украинских патриотов", поэтому они не сорвут ее концерт, как в Одессе.
"Ты уже попала в зону риска. Это надо признать! А потому, знаешь, Света, бояться больше не имеет смысла... Приезжай к нам в Донецк, мы соберем на площади 100 тыс. человек и вместе споем наши любимые песни", - предложил он.
Теги: Донецк, Донбасс, Светлана Лобода, гастроли
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