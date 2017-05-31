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Прокуратура обвинила пранкера Седюка в хулиганстве

31.05.2017 11:30
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Прокуратура обвинила пранкера Седюка в хулиганстве

Виталия Седюка, который обнажил ягодицы во время выступления Джамалы на Евровидении 2017, будут судить за хулиганство, передает РБК-Украина.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в Facebook. "Киевская местная прокуратура №4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт в отношении В. Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса Евровидение 2017. Органом следствия его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - написала Максимец.



Теги: Евровидение, прокуратура, обвинение, хулиганство
 
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