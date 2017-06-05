Макс Барских отменил концерт по состоянию здоровья

Барских признался, что нуждается в небольшом перерыве для восстановления сил

Певец Макс Барских поделился с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью. Макс был вынужден отменить концерт в рамках гастрольного тура по Германии.

Причиной стала сильная усталость.

"Случается так, что наши планы рушатся: я с большим сожалением пишу этот пост и говорю, что концерт в городе Мелле, Германия не состоится по состоянию моего здоровья. Практически каждый день на протяжении месяца мы с вами обменивались энергиями на концертах, но иногда силы уходят и нужно сделать короткую паузу, чтобы поднакопить их и двигаться дальше. Я и моя команда сделаем все зависящее от нас, чтобы концерт в городе Мелле состоялся до конца этого года. Что касается остальных выступлений и сольных концертов – они состоятся согласно афишам в ваших городах! Через пару дней я буду в строю и снова смогу разделить с вами свою любовь и музыку!", – поделился артист.

Источник: http://www.segodnya.ua