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Архив - Культура

Во время концерта в Полтаве Вакарчук потерял голос (ВИДЕО)

08.06.2017 10:50
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Во время концерта в Полтаве Вакарчук потерял голос (ВИДЕО)

Во время концерта в Полтаве у лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука пропал голос. После первой песни "Майже весна" Вакарчук шепотом объявил, что не может дальше петь, сообщает Телеканал новостей «24».
'Такое редко случается. Мы все живые люди. Сегодня наш первый концерт после паузы. В принципе, все было хорошо. Но в жизни бывает разное. Я живой человек, такой, как и все вы'', – оправдался Вакарчук.
Он пояснил, что этот концерт они играют после долгого перерыва и ушел со сцены, а музыканты ОЭ продолжали играть. Прошло около часа, когда певец вернулся и сказал, что голос частично восстановил.
"То, что вы нас ждете, заслуживает уважения. Поэтому я здесь буду до последнего, уйду только, если меня будут выносить на носилках'', – пошутил Вакарчук.



Теги: Полтава, концерт, Святослав Вакарчук, голос
 
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