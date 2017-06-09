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Одесским радикалам не удалось сорвать концерт Ирины Билык
В Одессе во время концерта певицы Ирины Билык произошла драка между бойкотирующими выступление активистами и полицией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Обстоятельства инцидента выясняются. Отмечается, что концерт проходил на законных основаниях. В то же время активисты-радикалы считают, что Ирина Билык не должна выступать в Украине, поскольку в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы.
Как сообщают в полиции, бойкотирующие толкались, бросались яйцами и выкрикивали нецензурную лексику, а также провоцировали полицийских, охраняющих мероприятие.
По факту происшествия открыто два уголовных производства - за хулиганство и угрозу или насилие в адрес сотрудника правоохранительных органов.
Теги: Одесса, концерт, бойкот, Ирина Билык
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