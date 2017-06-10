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"Океан Эльзы" отыграл "грозовой" концерт на Донбассе

10.06.2017 16:20
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"Океан Эльзы" отыграл "грозовой" концерт на Донбассе

Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" отыграла бесплатный концерт в Лисичанске Луганской области. Послушать музыкантов пришли около 30 тысяч человек, хотя перед этим поклонники рекомендовали лидеру группы Святославу Вакарчуку отменить концерт из-за грозы, сообщает РБК-Украина.
"Вы – герои! Не побоялись безумной грозы! И стали создателями безумного концерта!" — позже написал Вакарчук в своем Twitter.
Стоит отметить, что концерт на местном стадионе "Шахтер" проходил под усиленной охраной. Сюда прибыли люди со всей Луганщины и даже из Киева. Вакарчук спел старые хиты и песни из последнего альбома группы "Без меж".



Теги: Донбасс, концерт, Лисичанск, Океан Ельзи, гроза
 
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