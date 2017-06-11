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"Машина времени" собрала аншлаг на запорожской "Славутич Арене"
11.06.2017 10:20
В субботу, 10 июня, в Запорожье на "Славутич Арене" выступила группа "Машина времени", сообщает сайт 061.
Концерт начался практически без задержек и продлился около полутора часов. Макаревич спел свои самые хитовые песни, но на "бис" не выходил. Несмотря на высокую стоимость билетов, стадион был заполнен, многие приехали на выступление "Машины времени" из соседних городов.
Теги: концерт, Запорожье, "Машина времени"
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