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Архив - Культура

Умер первый исполнитель роли Бэтмена

11.06.2017 09:45
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Умер первый исполнитель роли Бэтмена

Актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена на телеэкранах, скончался в Лос-Анджелесе в США в возрасте 88 лет, сообщает телеканал 112 Украина.
По его словам, в последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.
Актер исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале. Его показывали в США с 1966 по 1968 гг. Помимо этого, Уэст озвучивал одного из персонажей "Гриффинов" — мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.



Теги: США, актер, Бэтмен
 
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