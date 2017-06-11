Умер первый исполнитель роли Бэтмена

11.06.2017 09:45

Актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена на телеэкранах, скончался в Лос-Анджелесе в США в возрасте 88 лет, сообщает телеканал 112 Украина.

По его словам, в последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.

Актер исполнил роль Бэтмена в одноименном телесериале. Его показывали в США с 1966 по 1968 гг. Помимо этого, Уэст озвучивал одного из персонажей "Гриффинов" — мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.