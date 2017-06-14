Все рубрики раздела
- Россия усиленно "деукраинизирует" Крым10:00
- Forbes обновил список самых богатых знаменитостей10:30
- Солист любимой группы Путина экстренно госпитализирован09:05
- Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой после сердечного приступа21:30
- Бейонсе родит двойню дома20:25
- Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду09:03
- Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)08:53
- "Машина времени" собрала аншлаг на запорожской "Славутич Арене"10:20
- Умер первый исполнитель роли Бэтмена09:45
- "Океан Эльзы" отыграл "грозовой" концерт на Донбассе16:20
Россия усиленно "деукраинизирует" Крым
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что российские власти блокируют на аннексированном Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке к вступлению в учебные заведения Украины, передает пресс-служба МинВОТа, сообщает телеканал 112 Украина.
"Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы", - сказал он.
Также Тука считает, что Россия завозит большое количество кадровых военнослужащих на полуостров.
"Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза - искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства ", - подчеркнул замминистра.
Теги: Украина, Россия, Крым
- Политолог: В воздухе запахло третей мировой, которая началась на востоке Украины
- Российские таможенники задерживают украинские товары на границе
- Кличко готовится к бою с Чарром (ФОТО)
- "Поступит команда прекратить нападки на Украину", - Владимир Семаго об изменении риторики Кремля
- Донбасский фронт: оккупанты создают "батальон смерти"
- Остатки банды Мозгового объявили всеобщий сбор и войну с Плотницким
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- В Новоазовске местные жители чуть не линчевали боевика-наркомана20:04
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей19:23
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень10:20
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- Россия усиленно "деукраинизирует" Крым10:00
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- Обнаружен первый android-вирус, заражающий системные файлы09:30
- Найдена уникальная видеозапись боя Брюса Ли на турнире ММА (ВИДЕО)09:20
- Глава Пентагона обвинил РФ в желании посеять хаос09:10
- В Лондоне полностью сгорел 27-этажный жилой дом09:00
- В Украине вводятся новые экзаменационные билеты по ПДД08:50
- В Украине без работы могут оказаться СТОшники и ремонтники быттехники08:29
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон