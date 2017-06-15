Умер известный советский актер Алексей Баталов

15.06.2017 11:20

В ночь на 15 июня в одной из московских больниц скончался народный артист СССР Алексей Баталов, сообщает ТСН.

Звезде было 88 лет. В середине мая Баталова экстренно госпитализировали после того, как у него начались осложнения после недавней операции. Как тогда сообщил представитель артиста, причиной госпитализации стало повышение у Баталова артериального давления.

Алексей Баталов был советским и российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом. Сыграл в более 30 фильмах. Среди наиболее известных его работ "Москва слезам не верит", "Дама с собачкой", "Летят журавли".