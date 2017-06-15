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Умер известный советский актер Алексей Баталов
15.06.2017 11:20
В ночь на 15 июня в одной из московских больниц скончался народный артист СССР Алексей Баталов, сообщает ТСН.
Звезде было 88 лет. В середине мая Баталова экстренно госпитализировали после того, как у него начались осложнения после недавней операции. Как тогда сообщил представитель артиста, причиной госпитализации стало повышение у Баталова артериального давления.
Алексей Баталов был советским и российским актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом. Сыграл в более 30 фильмах. Среди наиболее известных его работ "Москва слезам не верит", "Дама с собачкой", "Летят журавли".
Теги: смерть, Алексей Баталов, больница
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