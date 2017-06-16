Гвинет Пэлтроу объявила о завершении актерской карьеры

16.06.2017 22:30

Гвинет Пэлтроу объявила о радикальных изменениях в своей жизни: она отказывается от карьеры актрисы и собирается сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса. В интервью Мэтту Лоэру в эфире The Today Show Гвинет заявила, что "ставит на паузу" актерскую карьеру на неопределенный срок, чтобы развивать собственный lifestyle-бренд.

Гвинет является не только успешной актрисой и обладательницей "Оскара", но и не менее успешной бизнес-леди: несколько лет назад, в 2008, она основала собственный lifestyle-бренд Goop. "У меня была невероятная актерская карьера, но сейчас мной руководит стремление создавать контент, выпускать полезные продукты, руководить. Все это постепенно развивалось и наконец-то превратилось в настоящий бизнес", – рассказала Пэлтроу.

Последним на текущий момент фильмом Гвинет стал "Мордекай" с Джонни Деппом, вышедший в 2015 году и в прокате провалившийся. Пэлтроу отметила, что не собирается навсегда покидать Голливуд и, возможно, в будущем, если у нее будет время, все-таки будет соглашаться на какие-то небольшие роли – но пока появление Гвинет на экране откладывается на неопределенный срок.

Источник: http://www.segodnya.ua