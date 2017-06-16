Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)

16.06.2017 13:20

За день до смерти Баталов начал писать послание жене, которое не успел закончить

Советский и российский актер Алексей Баталов перед смертью начал писать стихотворное письмо к жене Гитане Леонтенко, с которой прожил 50 лет.

«Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой…», — написал Баталов.

Гитана Леонтенко — вторая жена актера. В браке родилась дочь Мария. Роды были тяжелыми, позже девочке поставили диагноз ДЦП. Гита бросила карьеру и занялась дочерью и семьей.

Как сообщала Politeka, Алексей Баталов умер 15 июня во сне в московской больнице, где провел несколько недель. Перед смертью успел исповедаться.

Источник: СтарХит