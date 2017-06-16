Сегодня в Киеве будут судить "героя" Евровидения-2017

16.06.2017 12:30

Дело скандального пранкера Виталия Седюка, который спустил штаны на сцене "Евровидения-2017", сегодня начнут рассматривать в Днепровском райсуде столицы, говорится в сюжете ТСН.

Виталия Седюка обвиняют в хулиганстве. Месяц назад его задержали во время финала песенного конкурса – пранкер вскарабкался на сцену, где пела Джамала, и на весь мир в прямом эфире показал голый зад, который увидели две сотни миллионов зрителей.

Как позже пояснил сам скандалист, штаны снимал ради эпатажа.

За эту выходку теперь Седюку грозит штраф или до пяти лет заключения.