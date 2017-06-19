Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Бейонсе родила двойню

19.06.2017 08:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бейонсе родила двойню

Бейонсе и JayZ начали делиться радостными новостями со своей семьей

Певица Бейонсе и рэпер JayZ стали счастливыми родителями: у пары родилась двойня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает PEOPLE.

"Бей и Джей взволнованы и начали делиться новостями со своей семьей и самыми близкими друзьями", – рассказали таблоиду.

Напомним, еще в начале июня поклонники и СМИ заподозрили, что певица уже родила, но не сообщает об этом.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, двойня, Бейонсе, родила, певица
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх