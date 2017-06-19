Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Группа Scooter впала в недоумение из-за выступления в оккупированном Крыму

19.06.2017 07:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Группа Scooter впала в недоумение из-за выступления в оккупированном Крыму

Scooter планирует выступить 4 августа в Балаклаве 

Солист немецкой рок-группы Scooter Эйч Пи Бакстер, которая собирается выступить в аннексированном Россией украинском Крыму, заявил, что не ожидал столько негатива от своих намерений.

Об этом пишет Rambler со ссылкой на Spiegel.

"Мы получили запрос и выступаем в рамках фестиваля, мы считает это абсолютно полностью только музыкальным событием для наших фанатов", – сказал он.

В то же время, менеджер группы Йенс Теле отметил, что музыканты не знали, что "идут в сторону политического конфликта". Он добавил, что группа всегда находится вне политики, и она ранее выступала и в Украине, и в России.

Отметим, что Scooter планирует выступить 4 августа в рамках фестиваля ZB FEST в Балаклаве рядом с Севастополем.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, депутат Иван Винник подчеркнул, что группе запретят въезд в Украину, если они заедут в Крым через Москву.

Напомним, Scooter — немецкий музыкальный коллектив, образованный в 1993 году, и исполняющий электронную танцевальную музыку. Группа знаменита во многих странах мира и является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии. Общие продажи альбомов и синглов коллектива превышают 30 миллионов копий. Группа удостоена более чем 80 золотых и платиновых записей альбомов и синглов.

Напомним, немецких политиков возмутило запланированное выступление группы Scooter в Крыму.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Крым, певец, оккупация, выступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх