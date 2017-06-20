Надежда Мейхер дебютирует в большом кино

20.06.2017 16:30

Оксана Байрак приступила к съемкам нового фильма под названием "Ничто не случается дважды". В 16-серийной картине 6 сюжетных линий. Действия происходят в 90-х годах и спустя время - в наши дни. На одну из главных ролей Байрак пригласила секс-символ отечественной эстрады экс-"ВИА Гру" Надежду Мейхер, сообщает "Главное".

По традиции, в первый съемочный день, о штатив камеры разбили тарелку с именами всех, кто задействован в проекте. "Это наш 26 поход за славой", - шутит режиссер, цитируя главную героиню фильма "Женщина, которая поет". - Главная идея картины, как и всегда это ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, СЧАСТЬЕ. Все то, чего нам всем сейчас так не хватает".