Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Надежда Мейхер дебютирует в большом кино

20.06.2017 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Надежда Мейхер дебютирует в большом кино

Оксана Байрак приступила к съемкам нового фильма под названием "Ничто не случается дважды". В 16-серийной картине 6 сюжетных линий. Действия происходят в 90-х годах и спустя время - в наши дни. На одну из главных ролей Байрак пригласила секс-символ отечественной эстрады экс-"ВИА Гру" Надежду Мейхер, сообщает "Главное".
По традиции, в первый съемочный день, о штатив камеры разбили тарелку с именами всех, кто задействован в проекте. "Это наш 26 поход за славой", - шутит режиссер, цитируя главную героиню фильма "Женщина, которая поет". - Главная идея картины, как и всегда это ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, СЧАСТЬЕ. Все то, чего нам всем сейчас так не хватает".



Теги: ВИА Гра, Надежда Грановская, Оксана Байрак
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх