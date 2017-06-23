В Швейцарии арестовали гарантийный залог Украины за «Евровидение»

23.06.2017 16:55

Швейцария заморозила 15 миллионов евро, которые внесла национальная общественная телерадиокомпания Украины под залог надлежащего проведения "Евровидения", передает ТСН.

Об этом сообщил председатель НСТУ Зураб Аласания. По его словам, деньги заморозили по инициативе европейского вещательного союза (ЕВС). Потому что к ним обратилась одна из европейских компаний, которой Украина задолжала 11 миллионов евро.

В НСТУ сейчас проходит срочное заседание, где выясняют, кто является официальным заявителем в отношении долга.

По собственным источникам ТСН узнала, что речь идет о деле международного агентства Euronews, которое тянется уже семь лет.

В октябре 2010-го, во времена Януковича был заключен договор, по которому Госкомтелерадио и НТКУ должны были вкладывать деньги на создание украинской версии агентства. В 2014-м это соглашение разорвали, и из-за невыгодных финансовых условий, и из-за невозможности влиять на контент украинской версии Euronews, западной, но пророссийской компании.