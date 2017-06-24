Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне

24.06.2017 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне

В штате Массачусетс в Соединенных Штатах Америки выставили на аукцион RR Auction песню Юмореска, которую написал легендарный американский гангстер Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас, сообщает MIGnews.com.ua.
Организаторы торгов рассказали, что Юмореска является одной из двух песен, написанных Аль Капоне в указанной тюрьме. За нотный листок планируют выручить как минимум 20 тысяч долларов.
Во время пребывания в Алькатрасе, Аль Капоне просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах в течение года. Когда гангстер получил разрешение, он создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.



Теги: аукцион, песня, Аль Капоне
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх