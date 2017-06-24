В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне

24.06.2017 19:40

В штате Массачусетс в Соединенных Штатах Америки выставили на аукцион RR Auction песню Юмореска, которую написал легендарный американский гангстер Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас, сообщает MIGnews.com.ua.

Организаторы торгов рассказали, что Юмореска является одной из двух песен, написанных Аль Капоне в указанной тюрьме. За нотный листок планируют выручить как минимум 20 тысяч долларов.

Во время пребывания в Алькатрасе, Аль Капоне просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах в течение года. Когда гангстер получил разрешение, он создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.