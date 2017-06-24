Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне19:40
- В Швейцарии арестовали гарантийный залог Украины за «Евровидение»16:55
- Надежда Мейхер дебютирует в большом кино16:30
- «Интер» подтвердил, что в новом сезоне представит проект с Оксаной Марченко13:56
- Бейонсе родила двойню08:47
- Группа Scooter впала в недоумение из-за выступления в оккупированном Крыму07:24
- Гвинет Пэлтроу объявила о завершении актерской карьеры22:30
- У Ди Каприо отобрали с трудом полученный «Оскар»16:10
- Обнародовано предсмертное письмо Баталова (фото)13:20
- Сегодня в Киеве будут судить "героя" Евровидения-201712:30
В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне
24.06.2017 19:40
В штате Массачусетс в Соединенных Штатах Америки выставили на аукцион RR Auction песню Юмореска, которую написал легендарный американский гангстер Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас, сообщает MIGnews.com.ua.
Организаторы торгов рассказали, что Юмореска является одной из двух песен, написанных Аль Капоне в указанной тюрьме. За нотный листок планируют выручить как минимум 20 тысяч долларов.
Во время пребывания в Алькатрасе, Аль Капоне просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах в течение года. Когда гангстер получил разрешение, он создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.
Теги: аукцион, песня, Аль Капоне
Читайте также:
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара 20:10
- В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей19:52
- В США на аукцион выставили "сингл" Аль Капоне19:40
- Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським19:27
- «Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается19:10
- За минулу добу на Луганському напрямку окупанти випустили понад 200 мін та снарядів18:50
- АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ18:30
- В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ18:10
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема