Сергей Шнуров сошелся в рэп-баттле с Иваном Ургантом (ВИДЕО)

26.06.2017 09:14

Телеведущий назвал Шнура "вялым Терминатором" – лидер "Ленинграда" выражений не подбирал

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущий Иван Ургант сняли пародию на рэп-баттл для развлекательного шоу на одном из российских телеканалов. При этом Ургант был в образе рэпера Оксимирона, а судил баттл настоящий судья – Ресторатор (Александр Тимарцев).

Во время баттла Иван Ургант назвал Шнурова "вялым Терминатором" и обвинил в том, что он кладет на все, "как стая голубей". В свою очередь, лидер "Ленинграда" напомнил телеведущему о его неудачном музыкальном проекте "Гриша Ургант" и "стухшем" телевизионном проекте Урганта.

Кстати, "татуировку" на шее Урганта рисовал сам Шнур. Для тех, кто не понял, что за слово было написано, Сергей Шнуров опубликовал ответ в своем инстаграме.

Источник: http://www.segodnya.ua



