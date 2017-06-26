Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Сергей Шнуров сошелся в рэп-баттле с Иваном Ургантом (ВИДЕО)

26.06.2017 09:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Телеведущий назвал Шнура "вялым Терминатором" – лидер "Ленинграда" выражений не подбирал 

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущий Иван Ургант сняли пародию на рэп-баттл для развлекательного шоу на одном из российских телеканалов. При этом Ургант был в образе рэпера Оксимирона, а судил баттл настоящий судья – Ресторатор (Александр Тимарцев).

Во время баттла Иван Ургант назвал Шнурова "вялым Терминатором" и обвинил в том, что он кладет на все, "как стая голубей". В свою очередь, лидер "Ленинграда" напомнил телеведущему о его неудачном музыкальном проекте "Гриша Ургант" и "стухшем" телевизионном проекте Урганта.

Кстати, "татуировку" на шее Урганта рисовал сам Шнур. Для тех, кто не понял, что за слово было написано, Сергей Шнуров опубликовал ответ в своем инстаграме.

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, шоу, рэп, Иван Ургант, Сергей Шнуров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх