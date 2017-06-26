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Сергей Шнуров сошелся в рэп-баттле с Иваном Ургантом (ВИДЕО)
Телеведущий назвал Шнура "вялым Терминатором" – лидер "Ленинграда" выражений не подбирал
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущий Иван Ургант сняли пародию на рэп-баттл для развлекательного шоу на одном из российских телеканалов. При этом Ургант был в образе рэпера Оксимирона, а судил баттл настоящий судья – Ресторатор (Александр Тимарцев).
Во время баттла Иван Ургант назвал Шнурова "вялым Терминатором" и обвинил в том, что он кладет на все, "как стая голубей". В свою очередь, лидер "Ленинграда" напомнил телеведущему о его неудачном музыкальном проекте "Гриша Ургант" и "стухшем" телевизионном проекте Урганта.
Кстати, "татуировку" на шее Урганта рисовал сам Шнур. Для тех, кто не понял, что за слово было написано, Сергей Шнуров опубликовал ответ в своем инстаграме.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, шоу, рэп, Иван Ургант, Сергей Шнуров
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