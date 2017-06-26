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Скоро Иван Купала! Вот что нужно сделать, чтобы оздоровить свое тело и дух
Иван Купала, пожалуй, один из древнейших праздников, дошедших до нашего времени. Эта дата обросла множеством примет и традиций, которые соблюдаются несмотря на то, что праздник имеет языческие корни.
Этот праздник совмещает языческие и христианские традиции, что отражается даже в его названии: праздничный день назван так в честь языческого божества Купалы, а Иван — это небезызвестная фигура Иоанна Предтечи, крестившего самого Иисуса в водах священной реки Иордан. После крещения и установления христианской религии на Руси многие языческие обряды предались гонениям. Они повсеместно искоренялись как источник невежества и поклонения богопротивным идолам и надуманным божествам. Однако день Ивана Купалы, символ летнего солнцестояния, сохранился и еще в древние времена стал почитаться как дата, отражающая сплетение языческой и христианской религий.
Дата празднования Ивана Купалы
Многие приверженцы этого праздника продолжают отмечать дату именно в день летнего солнцестояния (с 20 по 24 июня), как это было в древности. Однако из-за смены календаря эта дата сместилась на 7 июля. В 2017 Иван Купала отмечается в ночь с 6 на 7 июля.
Традиции праздника Ивана Купалы
Ночь на Ивана Купалу считается мистическим и магическим временем. В это время у каждого есть возможность привлечь в свою жизнь удачу. Традиционным занятием для наших предков было купание на рассвете в природном водоеме. Этот целебный ритуал, по поверьям, способен очистить каждого от болезней и невзгод.
В день праздника повсеместно на берегах водоемов зажигали костры. Огонь, символ очищения и обновления, помогал избавиться не только от физических недугов, но и от негативных мыслей, порчи и сглаза. Наши предки прыгали через разгорающееся пламя и мысленно отдавали огню весь накопленный негатив.
Молодежь на Ивана Купалу активно искала себе пары, чтобы в дальнейшем заключить брачные союзы. Пара крепко держалась за руки и прыгала через костер. Если им удавалось не расцепить руки, то их союз обещал быть крепким и счастливым.
В этот день повсеместно проводились различные магические ритуалы. Наши предки с помощью специальных заговоров и обрядов привлекали в свою жизнь удачу, благополучие и любовь. С помощью специальных обережных трав окуривали дома, дабы избежать пожаров и разрушений.
Приметы на Ивана Купалу
Если в день праздника идет дождь, то через семь дней будет жаркая и сухая погода.
Яркий свет звезд в ночь празднования и обильная роса перед рассветом сулят хороший урожай овощных культур, а также обилие в лесу грибов и ягод.
Чтобы определить, где находится суженый, молодые девушки парились в бане и хлестали друг друга вениками, а затем бросали их через плечо. В какую сторону веники летят, оттуда и стоит ждать сватов. Если веник упал черенком к девушке, то свадьба будет не скоро, а если листьями и ветками, то готовились к скорому приезду родственников со стороны мужа.
Иван Купала — один из самых загадочный праздников, в котором переплелись обычаи язычества и христианской веры. В этот день верующие молятся о благополучии в семье и просят Высшие Силы послать им милости для создания крепкой супружеской пары на всю жизнь.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, праздник, приметы, Ивана Купала, традиции
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