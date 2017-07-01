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Архив - Культура

В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек International"

01.07.2017 18:40
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В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек International"

В Москве прошла церемония прощания с бывшим вокалистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, сообщают телеканал 112 Украина.
Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище.
Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел проститься с артистом.
На церемонии присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.
Олег Яковлев скончался 29 июня на 48-м году жизни. Накануне его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.
Отметим, Яковлев пел в группе "Иванушки International" с 1998 по 2013 гг., а затем решил заняться сольной карьерой. Его первой сольной песней стала композиция "Танцуй закрытыми глазами".



Теги: певец, Иванушки International, похороны
 
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