В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек International"

01.07.2017 18:40

В Москве прошла церемония прощания с бывшим вокалистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, сообщают телеканал 112 Украина.

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище.

Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел проститься с артистом.

На церемонии присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов.

Олег Яковлев скончался 29 июня на 48-м году жизни. Накануне его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Отметим, Яковлев пел в группе "Иванушки International" с 1998 по 2013 гг., а затем решил заняться сольной карьерой. Его первой сольной песней стала композиция "Танцуй закрытыми глазами".