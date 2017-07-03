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Названа настоящая причина смерти Олега Яковлева
Олег Яковлев, бывший солист группы «Иванушки International», скончался рано утром 29 июня.
Как передает replyua.net, о смерти певца рассказала его гражданская супруга Александра Куцевол.
Сначала девушка была так убита горем, что смогла заявить лишь то, что в реанимацию Яковлева доставили в тяжелейшем состоянии и диагностировали двустороннюю пневмонию. Позже, как писали российские СМИ, у Яковлева обнаружили и цирроз печени. Спустя некоторое время гражданская жена нашла в себе силы прокомментировать трагедию. «Он на протяжении всего времени, пока был в клинике, был подключен к специальному аппарату. Олег ни разу не пришел в себя. Мы лечились дома. Наверное, он запустил это все. Мы никогда не обращались за помощью к врачам скорой помощи. Знаете, просто кашель, на который мы не обращали серьезного внимания», заявила Куцевол.
Что было истинной причиной смерти, наверно, уже никто не скажет. Журналисты писали, что певец слишком много курил, у него был сильный отек легких, другие сообщают о серьезных проблемах с печенью. Скорее всего, Яковлев запустил лечение не одной болезни, поэтому воспаление легких было последней каплей. Исполнитель скончался в возрасте 47 лет.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, певец, причины, Иванушки International, умерший
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