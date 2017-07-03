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Стало известно настоящее имя Джона Сноу в "Игре престолов"

03.07.2017 09:48
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Стало известно настоящее имя Джона Сноу в "Игре престолов"

В финале шестого сезона фанатская теория о матери Джона Сноу 

До 16 июля, когда в эфире стартует седьмой и предпоследний сезон "Игры престолов", остается меньше месяца, а один из самых интригующих спойлеров уже раскрыт – благодаря изданию Empire стало известно настоящее имя Джона Сноу.

В статье, которая оказалась в новом номере Empire, рассказывается о седьмом сезоне "Игры престолов" и раскрывается важнейший спойлер – якобы Джона Сноу на самом деле зовут Джахарис Таргариен, то есть он, как и предполагалось еще после финала 6 сезона, является племянником Дейенерис Таргариен. В своем видении о настоящем имени Сноу узнает его сводный брат Бран Старк.

Фанаты еще до выхода шестого сезона предполагали, что Джон Сноу – на самом деле сын Лианны Старк (сестры Неда Старка, бастардом которого считался Джон) и Рейгара Таргариена. В финале 6 сезона фанатская теория о матери Джона Сноу подтвердилась, а спустя некоторое время HBO официально подтвердил и личность отца Сноу.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, фильм, сериал, Игра престолов
 
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