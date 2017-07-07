Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Олег Скрипка увидел политический контекст в срывах концертов в Одессе

07.07.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Олег Скрипка увидел политический контекст в срывах концертов в Одессе

Срывы концертов украинских артистов, которые выступают в России, являются политической программой для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время визита в Одессу в эфире "7 канала", сообщает сайт «Znaj.ua».
"Вся эта ситуация со срывом концертов является не просто актом доброй воли патриотически настроенных людей. Мне совершенно очевидно, что это настроенная политическая программа для дестабилизации ситуации в стране и несет раскол в обществе", - сказал он. Кроме того, он сказал, что не осуждает такие выступления своих коллег по цеху. Хотя подчеркивает, сам от концертов на территории государства-оккупанта отказывается, не смотря на постоянные предложения.



Теги: политика, Одесса, Олег Скрипка, активисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх