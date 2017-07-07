Олег Скрипка увидел политический контекст в срывах концертов в Одессе

07.07.2017 10:10

Срывы концертов украинских артистов, которые выступают в России, являются политической программой для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом заявил лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время визита в Одессу в эфире "7 канала", сообщает сайт «Znaj.ua».

"Вся эта ситуация со срывом концертов является не просто актом доброй воли патриотически настроенных людей. Мне совершенно очевидно, что это настроенная политическая программа для дестабилизации ситуации в стране и несет раскол в обществе", - сказал он. Кроме того, он сказал, что не осуждает такие выступления своих коллег по цеху. Хотя подчеркивает, сам от концертов на территории государства-оккупанта отказывается, не смотря на постоянные предложения.