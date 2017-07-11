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Дэниел Крейг согласился в пятый раз стать Джеймсом Бондом
Главную роль в серии фильмов о Джеймсе Бонде в пятый раз получит Дэниел Крейг, снявшийся в последних четырех фильмах "бондианы", сообщает Телеканал новостей «24».
Новый эпизод про Джеймса Бонда станет юбилейным – 25 фильмом в известной франшизе.
Английский актер Дэниел Крейг ранее заявлял, что "лучше я вскрою себе вены, чем снимусь в фильме об агенте 007". Однако после многомесячных переговоров продюсеру "бондианы" Барбаре Брокколи все же удалось уговорить его примерить образ суперагента пятый раз.
Также известно, что для того, чтобы уговорить Крейга сыграть главную роль в следующей ленте о Джеймсе Бонде, продюсеры заручились поддержкой его жены Рейчел Вайс.
Отмечается, что к созданию главной песни снова хотят привлечь Адель, которая исполнила песню "Skyfall" для фильма "007: "Координаты Скайфолл", за что она получила награды Грэмми, Brit Awards и премию "Оскар".
Теги: Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, роль
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