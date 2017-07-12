На YouTube сменился многолетний лидер просмотров

12.07.2017 09:35

Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy перестал быть самым популярным видео YouTube. Его обошел ролик с песней See You Again из фильма "Форсаж-7", сообщает телеканал 112 Украина.

На данный момент количество просмотров Gangnam Style достигает 2 894 512 725, количество просмотров See You Again – 2 895 630 781.

Напомним, седьмой "Форсаж" продолжили снимать без Пола Уокера, который погиб 30 ноября 2013 года. В финале фильма именно под See You Again герой актера уезжает от друзей. Кадры с Уокером использованы и в клипе. Песню исполнили Уиз Халифа и Чарли Пут.

«Gangnam Style» был самым популярным видео на YouTube с 24 ноября 2012 года.