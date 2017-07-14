Ирина Билык не смогла попасть на свой самолет

14.07.2017 17:30

Певица отправилась на "Славянский Базар" своим ходом

Сегодня утром певица Ирина Билык не смогла попасть на свой самолет, на котором она и ее команда должны были лететь на фестиваль "Славянский Базар". Опоздав на посадку, Билык отправилась на фестиваль своим ходом.

"Почему так жесток ВИП? Подъезжаем к ВИП-входу в аэропорту за 55 минут до взлета самолета — говорят, что посадка уже 5 минут, как закрыта! А я ведь к ним с чемоданами костюмов, хорошим настроением, открытой душой. Неужели нельзя было пойти навстречу артисту? Понять, посочуствовать, сделать исключение? За тридцать лет концертов такое впервые! Нет! Не положено! И все, никаких компромиссов...Первым желанием было развернуться и уехать домой! Но как я могла такое сделать? Меня ведь ждут на "Славянском базаре" и друзья, и зрители, и организаторы! Как я могу так поступить с людьми, которые хотят услышать мой концерт? Для артиста нет ничего ценнее поклонников! Так что еду в Витебск на машине! Мчимся по трассе, и думаю над тем, как же жизнь артиста полна приключений и неожиданных поворотов!", — написала Ирина в своих социальных сетях.

Источник: http://www.segodnya.ua



