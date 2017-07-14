Звезды "Человека-паука" завели роман

14.07.2017 20:18

Том Холланд и Зендая встречаются в реальной жизни

Том Холланд и Зендая, вместе снявшиеся в новом "Человеке-пауке: Возвращение домой", повторяют судьбу звезд "Человека-паука" Тоби Магуайра и Кирстен Данст, а также Эндрю Гарфилда и Эммы Стоун – согласно информации источников People, юные актеры встречаются в реальной жизни, причем роман начался еще во время съемок.

"Они начали встречаться еще во время съемок "Возвращения домой"", – утверждает источник People. – Они тщательно скрывают отношения от публики, но не раз отдыхали вместе и стараются проводить друг с другом как можно больше времени".

Сам Том Холланд во время промо-тура в поддержку "Человека-паука" неоднократно говорил о своей дружбе с Зендаей и о том, как юная актриса помогла ему справиться с психологическим давлением возрастающей популярности. Том стал звездой только после того, как присоединился к киновселенной Marvel – и Зендая, которая еще в детстве была звездой Disney, а потом начала музыкальную карьеру, помогала Тому справиться с новым для него статусом.

"Мы с ней лучшие друзья. Она великолепная, замечательная. Зендая очень знаменита, она через все это уже прошла, и я постоянно звонил ей и спрашивал, "Как мне себя вести?". Я очень рад, что у меня есть такой друг, как она", – рассказывал Холланд в интервью.

Источник: http://www.segodnya.ua



