В Одессе в восьмой раз открылся международный кинофестиваль

15.07.2017 14:00

Церемония открытия восьмого Одесского кинофестиваля состоялась в театре оперы и балета, сообщает Телеканал "24".

На время фестиваля Одессу посетило более 300 иностранных гостей, среди которых известные в мире кино режиссеры, актеры, сценаристы. В частности, приехал известный французский композитор Евгений Гальперин. Он в этом году является одним из членов жюри конкурсной программы. Также в жюри будет известная украинская актриса Римма Зюбина.

За главный приз фестиваля будут соревноваться 12 фильмов из Бельгии, Китая, Франции и других стран. Также в конкурсную программу попали два украинских фильма – "Январь-Март" Юрия Рачинского и "Уровень черного" Валентина Васяновича.