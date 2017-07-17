Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама

17.07.2017 09:40

Надо любить жизнь. Каждое мгновение. Я так родилась, что мне всё интересно. Почти всё ценю и люблю, - уверяет Ада РОГОВЦЕВА».

16 июля одной из самых известных украинских актрис - Аде Роговцевой - исполнилось 80 лет. Её путь к славе был куда более лёгким, чем жизнь. При этом она всегда оставалась цельным человеком, не идущим на компромиссы со своей совестью.

Активистка по жизни

Будущая Народная артистка УССР (1967), Народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007) родилась Глухове на Сумщине. Отец, имевший два высших образования (окончил индустриальный и сельскохозяйственный институты), до войны работал в НКВД, а во время Второй мировой служил в охране Хрущёва. Мама была агрономом. Ну, а Ада болела актёрством.

Ближе к окончанию войны глава семьи сумел выбить для родных комнату в киевской коммуналке. Жили Роговцевы небогато, но дружно. Через несколько лет, когда Ада уже училась в пятом классе, отца перевели в Полтаву. Там она закончила школу. Оттуда же отправилась на штурм Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения). С 1959 года - актриса Киевского русского драматического театра им. Л. Украинки, в котором прослужила 36 лет, исполнив более 50 ролей.

«Я пришла в театр самой молодой артисткой. Все были меня старше лет на 8-9. Я была единственной такой, все роли начали доставаться мне. Меня все обожали, я была как сын полка», - вспоминает Ада Николаевна.

После ухода из этого театра (начались конфликты, в том числе, не без помощи Дмитрия Табачника - экс-министра образования и науки Украины, супруга которого, Татьяна Назарова, также играла в театре им. Леси Украинки) гастролировала с концертными программами и камерными театрами Украины и России, играла в спектаклях Романа Виктюка, работала в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (в последнем периодически играет и сейчас).

Ада Николаевна много лет преподавала актёрское мастерство в своей альма-матер и в Киевском университете культуры и искусств.

Всегда была активисткой (член Советского комитета защиты мира, член Комитета по Государственным премиям Украины им. Т. Шевченко при Кабмине, член Телевизионной академии Украины, более 20 лет была членом Партбюро, избиралась секретарём парткома театра и делегатом XXVII съезда КПСС).

Чудеса перевоплощения

Такой она была в сериале «Вечный зов».





«По молодости лет я вообще очень глупо отказывалась от ролей. Потому что для меня было важно: я в театре!» - признавалась Ада Николаевна.

При этом она не перебирала ролями в плане социального статуса или характера своих героинь. Играла всех, перевоплощаясь и в светских львиц, и в народных красавиц. Порой приходилось несладко.

«Один из самых показательных примеров в моей актёрской практике - съёмки фильма «Укрощение огня», в котором я играла в паре с Кириллом Лавровым, - вспоминает Ада Роговцева. - Я уже была беременна Катей, причём, врачи накануне меня предупредили, что если хочу родить здоровенькую дочку, то мне надо сидеть, лежать и спокойно ходить. Поэтому я всех предупредила, что снимать меня надо быстро и аккуратно. Режиссёр Даниил Храбровицкий и все остальные сказали: «Всё будет спокойненько!» И, как только я приехала на площадку, меня пустили бежать за планером, потом моя героиня убегала со свадьбы, мчалась по причалу. Каждый раз, когда я бежала, испытывала ужас. При этом меня ещё и страшно тошнило! Я просто умирала, но что поделать? Плюс ко всему мы с Кириллом (я приехала из Киева, он из Питера, и тоже в тот период много работал) были зелёные, худые, страшные… А надо, чтобы выглядели загорелыми крымскими крепышами. Поэтому нас с головы до пят мазали морилкой, закрывая все поры в сорокаградусную жару. А ещё меня уже в том возрасте, чуть за тридцать, «омолаживали»: специальным невидимым пластырем подтягивали кожу на скулах и над веками. Представь: вот так вот тебя затянут, паричок наденут, морилкой покроют и в сорокаградусную жару под солнце выпустят. А тебя ещё и тошнит. Два раза я теряла сознание во время съёмок этой картины…».

Она активно снималась и в новом веке, играя, как, смеясь, рассказывала «всяких бабушек, тётушек, нянюшек - в общем, старушенций». Правда, новых киноработ у неё, к сожалению, нет.

«Мне ничего не жаль и ничего не надо»

Актриса с супругом и детьми.





Со своим будущим супругом - актёром театра и кино, педагогом, Народным артистом СССР Константином Степанковым - юная Ада познакомилась, поступив в вуз. Константин Петрович был одним из преподавателей её курса. Чувства между ними вспыхнули достаточно быстро, однако пара дождалась, пока Роговцева выпустится из стен института. И только тогда они стали мужем и женой, прожив вместе 46 лет - до самой его смерти.

В 1962 году у супругов родился сын Костя, а через 10 лет на свет появилась дочь Екатерина (актриса и режиссёр).

По словам Роговцевой, она никогда не ждёт подарков. «Хотя им очень радуюсь, и радуюсь этой минуте: приятно тому, кто мне дарит, приятно мне… Я сразу прикидываю, кому что передарить, - признаётся актриса. - Всем ведь что-то надо. Нас с Кость Петровичем (муж Роговцевой, умер в 2004 году от рака поджелудочной. - Прим ред.) Господь наградил одной общей чертой: мы очень легко всё отдавали, у нас в доме ничего не держалось. Надо? На!»

Ада Николаевна уверяет, что материальные блага её никогда особо не беспокоили.

«В этом и есть моё главное счастье - что мне ничего не жаль и ничего не надо, - поясняет актриса. - Наша семья никогда не была богатой. К тому же трудностей всегда хватало: мама была парализована, и в 49 лет её не стало. Отец был без ноги, один брат сидел в тюрьме, а другой был немножко неполноценным. Кость Петрович пережил открытый туберкулёз, и я была вместе с ним. К тому же - пусть простит меня мой муж - он пил, и иногда - тяжело. Словом, так получалось, что всегда на моём иждивении пять-шесть человек. В общем, денег мне всегда не хватало. Не просто на картошку или кусок хлеба, а на особую роскошь. Вот сейчас деньги - это совершенный пустяк. Ну не хватает на что-то, ну и что?.. Мне главное, чтобы у внуков (их у нее трое - Прим. ред.) был компьютер, у дочки Кати - ноутбук и видеокамера. Важно их обеспечить. К тому же, бриллианты сейчас не в моде… Тем более сын как-то сказал, что мне они не идут, и я ему поверила. В бедной стране быть богатым просто неприлично».

Несмотря на все сложности (кроме мужа, Ада Николаевна похоронила и сына Константина - актёр, режиссёр театра и кино, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, он умер в 2012 году от рака лёгких), Роговцева старается чаще улыбаться, выглядит энергичной, позитивной. Хотя и признаётся, что оставаться такой ей всё сложнее.

«Мальчишеская тоска» и две реальности

Ада РОГОВЦЕВА в Краматорске

во время церемонии награждения воинов и волонтёров

негосударственным орденом «Народный герой Украины».





Роговцева неоднократно посещала зону АТО, постоянно поддерживает украинских военных, выступает в подконтрольных городах Донбасса.

Вот как рассказывает Ада Николаевна о своих творческих вечерах, которые проводит перед украинскими воинами: «Так случилось, что я в своей жизни не заработала денег, чтобы закупить для наших военных какой-то товар. Но делаю то, что могу. Я прихожу для того, чтобы с ними пообниматься, а это очень важно. Мальчиков обнять, как мама, как бабушка, как сестра... Как-то мы проезжали между двумя городами, остановились, там был какой-то магазинчик, и стоят ребята военные - человек, наверное, 15, они там что-то покупали. И один сказал: «Там Роговцева стоит около магазина». Они вышли и стали носить меня на руках. Это же не меня они носят, не Роговцеву. В театре они может быть меня никогда и не видели, они носят свою маму, свою любимую. Они носят человека, который смог приехать. Это такая мальчишеская тоска».

В Краматорске на 20-й церемонии награждения негосударственным орденом «Народный Герой Украины» актриса, которая накануне съездила с выступлением к солдатам на передовую, поцеловала протез десантника Владислава Кузнецова. Во время боя за освобождения Лисичанска он выбросил влетевшую в открытый люк БТР вражескую гранату, спася побратимов. При этом потерял правую кисть руки. После лечения и реабилитации боец вернулся на службу в родную 95-ю бригаду.

За кулисами Ада Николаевна делилась своими впечатлениями: «У меня всё время слёзы стоят в глазах из-за чувства вины, что мы не защитили наших лучших ребят от ранений. А как больно, когда на сцену поднимаются родные погибших бойцов! И при этом мама, потерявшая сына, говорит мне: «Спасибо, что вы сегодня с нами! Для нас это так важно»…

Андрей ПИТОНОВ.