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Архив - Культура

Вокалист группы Linkin Park покончил с собой

21.07.2017 11:00
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Вокалист группы Linkin Park покончил с собой

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство в четверг, 20 июля, сообщает ТСН.
Полицейские нашли повешенным тело музыканта наверху в спальне в собственной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в округе Лос-Анджелес. Беннингтон умер в возрасте 41 года. У певца остались шестеро детей от двух жен.
В свою резиденцию в Палос-Вердес-Эстейтс лидер Linkin Park вернулся в среду, 19 июля, из Аризоны, где отдыхал вместе с женой, для участия в фотосессии с другими участниками группы.



Теги: лидер, самоубийство, Linkin Park
 
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