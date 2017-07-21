Вокалист группы Linkin Park покончил с собой

21.07.2017 11:00

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство в четверг, 20 июля, сообщает ТСН.

Полицейские нашли повешенным тело музыканта наверху в спальне в собственной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в округе Лос-Анджелес. Беннингтон умер в возрасте 41 года. У певца остались шестеро детей от двух жен.

В свою резиденцию в Палос-Вердес-Эстейтс лидер Linkin Park вернулся в среду, 19 июля, из Аризоны, где отдыхал вместе с женой, для участия в фотосессии с другими участниками группы.