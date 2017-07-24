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Архив - Культура

Эмир Кустурица попал в чистилище "Миротворца"

24.07.2017 15:20
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Эмир Кустурица попал в чистилище "Миротворца"

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попал в базу "Миротворца" после своих гастролей в Крыму. Об этом говорится на сайте организации, сообщает Страна.ua.
Ему вменяют "нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и участие в легализации аннексии Крыма".
Накануне Кустурица вместе с группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте (Крым). прилетев в Симферополь, Кустурица назвал Крым российским. Он также добавил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов.



Теги: Ялта, Эмир Кустурица, сайт "Миротворец"
 
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