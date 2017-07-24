Эмир Кустурица попал в чистилище "Миротворца"

24.07.2017 15:20

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попал в базу "Миротворца" после своих гастролей в Крыму. Об этом говорится на сайте организации, сообщает Страна.ua.

Ему вменяют "нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и участие в легализации аннексии Крыма".

Накануне Кустурица вместе с группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте (Крым). прилетев в Симферополь, Кустурица назвал Крым российским. Он также добавил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов.