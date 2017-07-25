В Киеве установили памятник Йоде

25.07.2017 10:25

В Украине появилась первая скульптура, посвященная ключевому персонажу "Звездных войн" - мастеру Йоде, сообщает сайт Подробности.ua.

Местом для установки стал ботанический сад имени Гришко в Киеве. Отмечается, что скульптуру мастера Йоды установили во время открытия аллеи "Силы и знаний" в стиле "Звездных войн".

Организаторы подчеркивают, что цель проекта - "создать место отдыха, позитива и подзарядки силой".