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Архив - Культура

Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

26.07.2017 14:00
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Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Российского артиста и депутата Государственной думы (партия "Единая Россия") Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, сообщает телеканал 112 Украина.
Решение было принято во время сессии городского совета 26 июля. За проголосовали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании (беспартийные Лилия Рудич и Николай Батечко).
В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.



Теги: Донбасс, Славянск, Кобзон, звание
 
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