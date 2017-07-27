Джеймс Кэмерон решил "перезагрузить" "Терминатора"

27.07.2017 10:40

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе, сообщает СТРАНА.ua.

"Вопрос в том, изжила себя франшиза или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", - заявил режиссер.