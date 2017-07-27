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Архив - Культура

Джеймс Кэмерон решил "перезагрузить" "Терминатора"

27.07.2017 10:40
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Джеймс Кэмерон решил "перезагрузить" "Терминатора"

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе, сообщает СТРАНА.ua.
"Вопрос в том, изжила себя франшиза или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", - заявил режиссер.



Теги: съемки, Терминатор, Джеймс Кэмерон
 
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