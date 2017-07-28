Группа "Грибы" даст бесплатный концерт в Святогорске

28.07.2017 14:15

Украинская группа "Грибы" отыграет бесплатный концерт 30 июля в Святогорске (Донецкая область). Планируется, что на концерт придут дети, пострадавшие в результате войны, передает Телеканал новостей «24».

О концерте на Донбассе сообщил на своей странице в Facebook президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный, организатор мероприятия.

"Благодарю группу "Грибы" и лично Юрия Бардаша за невероятный подарок детям Украины! 30 июля в Международный день дружбы (International Day of Friendship) благотворительный концерт. Вход свободный!", – говорится в сообщении.

Фестиваль "Мост дружбы" состоится на стадионе детского оздоровительного комплекса "Жемчужина Донетчины". По словам организаторов, основная аудитория фестиваля – дети Донбасса и Украины, среди которых будут сироты, дети из многодетных семей, дети-переселенцы и дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе.