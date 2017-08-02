Организаторы Евровидения учли инцидент с Самойловой в новых правилах конкурса

02.08.2017 11:30

Организаторы "Евровидения" запретили странам-участницам включать в состав делегаций лиц, которые имеют ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса. Соответствующие правила участия были опубликованы на сайте "Евровидения", передает ТСН.

Такое решение было принято из-за случай с россиянкой Юлией Самойловой, которому СБУ запретила пересекать границу Украины за посещение оккупированного Крыма. Таким образом, она не смогла принять участие в конкурсе "Евровидение-2017", который проходил в Киеве.

Новые правила "Евровидения" также запрещают включать в состав жюри лиц, которые так или иначе связаны с участниками конкурса или которые имеют определенные интересы.