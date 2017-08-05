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Мыколу Вересня уволии за "водные процедуры" в прямом эфире (ВИДЕО)

05.08.2017 10:20
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Мыколу Вересня уволии за "водные процедуры" в прямом эфире (ВИДЕО)

Телеканал NewsOne уволил ведущего Мыколу Вересня за то, что он в прямом эфире плеснул водой в политолога Александра Семченко, передает АСН.
О прекращении контракта ведущего сообщил собственник телеканала Евгений Мураев на своей странице в социальной сети Facebook.
"Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут. Конечно, и у той, и у другой стороны найдутся адвокаты и яростные симпатики. Только я тоже хожу в эфиры с глупыми и неприятными людьми, иногда с ведущими - откровенными провокаторами, но пока никто не имел повода обвинить меня в хамстве или рукоприкладстве. Поэтому отлично понимаю, что по-другому вести себя можно. И нужно", – написал владелец канала.



Теги: увольнение, инцидент, Мыкола Вересень
 
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