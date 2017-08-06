В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец

06.08.2017 18:20

Российский певец Олег Газманов дал два концерта на оккупированном Донбассе, сообщает «ДонПресс».

В минувшую пятницу, 4 августа, он выступил в Донецке, а в субботу, 5 августа, – в Луганске.

Газманов так прокомментировал свои концерты на территории ОРДЛО: "Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь, и я здесь».

Напомпим, что в августе 2015 года Минкульт Украины обнародовало список из 14 деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности государства. В данном списке был и Газманов.