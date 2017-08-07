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Звезда КВН Cергей Писаренко готовится снова стать отцом
Судя по фотографиям, пополнение в семье произойдет в конце осени
Звезда КВН, капитан команды "Уездный город" Сергей Писаренко готовится снова стать отцом. Его супруга, телепродюсер Марина Городецкая находится в положении, и, судя по фотографиям, пополнение в семье произойдет в конце осени. Напомним, пара официально вместе уже три года. Ради Марины Писаренко переехал в Киев, хотя родился в Магнитогорске и много лет прожил в Москве. Для обоих супругов это второй брак, на двоих у них четверо детей.
С бывшей женой, хореографом Натальей Писаренко развелся четыре года назад. "15 лет гастролей любым отношениям будет выдержать очень трудно. И наша семейная жизнь прошла в самой активной фазе гастролей. Мы ее прожили вроде бы вместе, но в то же время в разных местах", — говорил в недавнем интервью "Сегодня" сам Сергей Николаевич.
С новой женой экс-кавээнщик познакомился благодаря работе: "На фестивале "Квартала 95" в Иордании. Марина тогда делала сюжет об этом событии для одного из телеканалов, и брала у меня интервью. Потом мы увиделись в Киеве на гостевом эфире, а потом был длительный проект "Зірка+Зірка", на котором мы сдружились. И, как говорится, пошло-поехало, любовь разыгралась". К слову: в следующем году Сергею Писаренко исполнится уже 50, так что ребенок станет лучшим подарком к его юбилею.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ребенок, отец, КВН, Сергей Писаренко
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