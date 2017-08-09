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Архив - Культура

Вера Брежнева и Дан Балан записали новую лирическую композицию (АУДИО)

09.08.2017 16:10
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Вера Брежнева и Дан Балан записали новую лирическую композицию (АУДИО)

Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева записала трек "Наше лето" в дуэте с молдавским певцом Даном Баланом, сообщает ТСН.
Песня принадлежит авторству Балана. Интересно, что звучит она в совсем непривычном для Брежневой стиле исполнения.
В частности, фаны заметили, что дуэтная работа певцов по звучанию напоминает хиты легендарного британского певца Криса Ри и культового рок-музыканта Виктора Цоя.



Теги: Вера Брежнева, песня, запись
 
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