В День Независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт в Краматорске

10.08.2017 10:15

24 августа по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Краматорске на площади Мира состоится бесплатный концерт Студии «Квартал 95», сообщает сайт Новости Краматорска.

3-часовая концертная программа начнется в 19.00. Кроме того в 16:15 состоится праздничный концерт финалистов талант-шоу «Голос Страны». Готовятся и музыкальные поздравления от популярных украинских исполнителей.

Концерт проводится при поддержке Донецкой областной государственной администрации.