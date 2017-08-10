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Архив - Культура

В День Независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт в Краматорске

10.08.2017 10:15
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В День Независимости «Квартал 95» даст бесплатный концерт в Краматорске

24 августа по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины в Краматорске на площади Мира состоится бесплатный концерт Студии «Квартал 95», сообщает сайт Новости Краматорска.
3-часовая концертная программа начнется в 19.00. Кроме того в 16:15 состоится праздничный концерт финалистов талант-шоу «Голос Страны». Готовятся и музыкальные поздравления от популярных украинских исполнителей.
Концерт проводится при поддержке Донецкой областной государственной администрации.



Теги: Донбасс, концерт, Краматорск, Квартал 95
 
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