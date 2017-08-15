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Вышел первый тизер блокбастера о защитниках Донецкого аэропорта (ВИДЕО)
Появился первый официальный тизер украинского художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Сценарий фильма написала Наталья Ворожбит. Ранее Сеитаблаев говорил, что сценарий "Киборгов" написан по воспоминаниям бойцов АТО, которые защищали Донецкий аэропорт. Военные также выступали в роли консультантов при создании сценария.
В аннотации к тизеру говорится, что "Киборги" - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину".
Продюсер фильма - Иванна Дядюра. Оператор - Юрий Король.
В ленте снялись Вячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Роман Ясинский, Виктор Жданов, Александр Пискунов, Константин Темляк, Роман Семисал.
Хронометраж: 110 мин.
Премьера фильма запланирована на 6 декабря 2017 года.
Теги: Донбасс, кино, АТО, аэропорт Донецк
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