Умерла известная актриса Вера Глаголева

16.08.2017 17:05

В США на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева, сообщает inforesist.org.

О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева. Эту информацию подтвердил и источник «МК», близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание.

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.

Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером.