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Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)
17.08.2017 11:55
Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН.
Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты перепели хиты в стиле традиционного грузинского многоголосия с использованием тамошних народных инструментов. Клип сняли на фоне Кавказских гор. В съемках приняла участие украинская пара молодоженов, которые по-настоящему поженились в тот день, поэтому в кадр попало и предложение.
Теги: Грузия, Андрей Кузьменко, хит, видеоклип
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