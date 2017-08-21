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Архив - Культура

Названы 8 украинских фильмов, претендующих на Оскар

21.08.2017 16:30
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Названы 8 украинских фильмов, претендующих на Оскар

Национальный Оскаровский комитет 29 августа определит претендента от Украины на получение премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке. Заявки подали создатели 8 лент. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины, передает ICTV.
Среди представленных фильмов – один документальный, одна анимация и 6 игровых проектов:
Война химер – Анастасии и Марии Старожицких (неигровой фильм)
Dzidzio Контрабас – Олега Борщевского
Живая – Тараса Химича
Никита Кожемяка – Манука Депояна (анимационный фильм)
Уровень черного – Валентина Васяновича
Сломя голову – Марины Степанской
Красный – Заза Буадзе
Чужая молитва – Ахтема Сеитаблаева.



Теги: Украина, фильм, Оскар, номинация
 
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