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Архив - Культура

"Океан Эльзы" объявил об уходе со сцены

27.08.2017 15:45
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"Океан Эльзы" объявил об уходе со сцены

Украинская группа "Океан Эльзы" сообщила своим поклонникам, что отыграв три концерта, которые пройдут в сентябре, музыканты берут творческую паузу на один год, сообщает Телеканал новостей «24».
Три последних концерта состоятся в Одессе 2 сентября, в Лиде, Беларусь – 9 сентября и в Полтаве – 16 сентября.
"Традиционный большой концерт "Океана Эльзы" в День Независимости Украины в следующем, 2018 году, состоится на крупнейшей арене страны – столичном НСК "Олимпийский". Это выступление станет первым концертом, который "Океаны" дадут после почти годовой концертной паузы", – рассказали музыканты.
Однако чем именно почти год будут заниматься участники группы и лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук, они не уточнили.



Теги: концерт, отпуск, Океан Ельзи, сцена
 
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