Ivan NAVI подрался из-за девушки

В юные годы Ivan NAVI занимался боксом

Певец Ivan NAVI в своем Instagram показал кадры со съемок нового клипа на песню "Химия", которые прошли на днях на территории киностудии им. А. Довженко.

На одном из фото видны кровь и ссадины на лице артиста. "І таке буває, якщо битися з профіком за любов дівчини... Згадав своє боксерське минуле, зламаний ніс і понеслась – забув навіть про камеру. Але скоро буду як новенький. Кліп #Хімія дивіться в жовтні!" – подписал кадр артист.

Известно, что в юные годы Ivan NAVI занимался боксом и даже побеждал на региональных турнирах.

Но вот из-за какой девушки подрался Ivan NAVI на съемках нового клипа, поклонникам артиста остается лишь гадать. Лишь в одном из видео в Instagram артист намекнул, что "химия" возникла у него с известной украинской артисткой.

Источник: http://www.segodnya.ua