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Станислав Говорухин решил "завязать" с кинематографом
28.08.2017 11:05
Глава комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что принял решение завершить свою карьеру в кино, сообщает РЕН-ТВ.
"Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина ("Конец прекрасной эпохи"). Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", - заявил режиссер.
По словам Говорухина, его последняя лента вышла автобиографичной, несмотря на то, что в ее основу легли произведения писателя Сергея Довлатова.
Напомним, что Станислав Говорухин является создателем картин "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и других.
Теги: карьера, режиссер, Станислав Говорухин
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