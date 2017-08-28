Станислав Говорухин решил "завязать" с кинематографом

28.08.2017 11:05

Глава комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что принял решение завершить свою карьеру в кино, сообщает РЕН-ТВ.

"Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина ("Конец прекрасной эпохи"). Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", - заявил режиссер.

По словам Говорухина, его последняя лента вышла автобиографичной, несмотря на то, что в ее основу легли произведения писателя Сергея Довлатова.

Напомним, что Станислав Говорухин является создателем картин "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и других.